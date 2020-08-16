Фото: Ксения Калинина В Минздраве Башкирии объяснили рекордную выписку выздоровевших COVID-пациентов Фото: Ксения Калинина

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили большую выписку выздоровевших COVID-пациентов. Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 августа за сутки было выписано практически рекордное количество инфицированных – 569 человек, а на следующий день – еще 191 человек.

«Большая выписка идет в связи с хорошей динамикой выздоровления», — пояснила пресс-секретарь министерства Софья Алешина.

По состоянию на 16 августа, в Башкирии с начала пандемии коронавируса выздоровели 6502 человека (+19 за сутки). На лечении остаются 773 человека, 114 — в стационарах, 659 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.