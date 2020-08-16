Фото: Ксения Калинина В Башкирии скончался еще один заболевший COVID-19 Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане на 16 августа подтверждено 7302 случая коронавирусной инфекции (+34 за сутки). По данным оперативного штаба, выздоровели 6502 человека (+19).

На лечении остаются 773 человека, 114 — в стационарах, 659 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Число умерших с начала пандемии коронавируса увеличилось на одного и составляет 27 человек.

По информации пресс-службы Минздрава Башкирии, от коронавируса скончался 63-летний мужчина — житель Уфы. У него было сопутствующее заболевание — ишемическая болезнь сердца.

Внебольничная пневмония за сутки диагностирована у 78 пациента, а выписали с выздоровлением – 76.