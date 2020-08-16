Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 11-летнего мальчика Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 11-летнего мальчика. Об этом поздно вечером 15 августа сообщили в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте».

«Найден. Жив. Спасибо всем за участие в поиске!», — написали добровольцы в соцсетях.

Напомним, родители ребенка пять дней не находили себе места. 10 августа их 11-летний сын вышел из дома и не вернулся. К поискам ребенка присоединились полиция и волонтеры.