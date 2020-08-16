Фото: соцсети Выбили глаз: лжезащитники Куштау стреляли в работника БСК из травматического пистолета Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация о том, что среди активистов, собравшихся у шихана Куштау, есть, вооруженные ножами и травматическим оружием. Также сообщается, что выстрелом из травматического пистолета работнику БСК выбили глаз. Об этом ранее заявил и генеральный директор компании Эдуард Давыдов, когда общался с противниками разработки Куштау.

По всей видимости, участники акции со стороны защитников Куштау не отделаются штрафом и административным арестом. Вероятно, дойдет и до возбуждения уголовных дел.