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В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы. По данным синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни, ночью и утром туман. Ветер неустойчивый слабый, по югу республики западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 15-20.

В понедельник, 17 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут 7-12 градусов, днем 14-19.

Во вторник, 18 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 14-19.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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