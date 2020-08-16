В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы
В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы Фото: Ксения Калинина
В Башкортостане в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы. По данным синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни, ночью и утром туман. Ветер неустойчивый слабый, по югу республики западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 15-20.
В понедельник, 17 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут 7-12 градусов, днем 14-19.
Во вторник, 18 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 14-19.