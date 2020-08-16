В Башкортостане в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы. По данным синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни, ночью и утром туман. Ветер неустойчивый слабый, по югу республики западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 15-20.

В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируются дожди и грозы Фото: Ксения Калинина

ИА «Башинформ»

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