Рабочие БСК выразили недоверие представителям КПРФ, поддержавшим экстремистов

Участники флешмоба в поддержку «Башкирской содовой компании» выразили свое недоверие двум депутатам от КПРФ, выступившим на стороне противников разработки Куштау. Об этом с места событий сообщает журналист.

По мнению сотрудников «БСК», представители одной из ведущих партий страны, всегда поддерживающей рабочий класс, должны быть на стороне трудящихся, работников завода. А они оказались в лагере самозваных экоактивистов, препятствующих дальнейшей эффективной работе содового производства.

Собравшиеся подвергли представителей КПРФ обструкции. В адрес коммунистов звучали крики: «Позор!», «Как вам не стыдно!», «Дайте нам спокойно работать!».