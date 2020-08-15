Фото: Олег Яровиков Росгвардия опровергла информацию о применении газа против защитников Куштау Фото: Олег Яровиков

Сегодня в СМИ и социальных сетях несколько раз проходила информация о том, что у горы Куштау сотрудники ОМОН и Росгвардии применили в отношении защитников горы газ. В пресс-службе ведомства данную информацию поровергли.

«Сотрудники Росгвардии оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. Никакие спецсредства не применялись. Сообщения об использовании сотрудниками ведомства слезоточивого газа и тем более свето-шумовых гранат не соответствуют действительности», — объяснили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.

Очевидцы событий сообщают, что газовые баллончики использовали активисты-защитники шихана, провоцируя сотрудников правоохранительных органов.