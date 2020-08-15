Опубликована видеозапись встречи активистов у горы Куштау: видны действия ОМОН
В сеть попала видеозапись встречи активистов у горы Куштау. Как сообщает ГорОбзор.ру, на кадрах с квадрокоптера видно, что ОМОН не применяет силу к защитниками и другим участникам событий. Противоборствующие силы ведут себя цивилизованно.
Ранее сообщалось о том, что на вершине горы встретились два лагеря. Обстановка наблюдалась спокойная.
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Опубликована видеозапись встречи активистов у горы Куштау: видны действия ОМОН
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