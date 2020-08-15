Руководство БСК поделилось информацией об обновлении аппаратуры на предприятии

На вершине горы Куштау директор по управлению персоналом и общим вопросам «Башкирской содовой компании» Владимир Ануфриев вышел на разговор с представителями протестующего лагеря – защитников горы. Специалисты объяснил активистам о тратах и технологиях предприятия.

«Мы ежегодно на обновление своей аппаратуры тратим 5 млрд рублей. Если бы была новая технология разработана, то каждый бы взял лопату и копал бы соду», — объяснил директор по управлению персоналом и общим вопросам «Соды» Владимир Ануфриев.

Также защитников интересовал вопрос заработной платы сотрудников БСК. Защитники утверждали, что рядовые работники «Соды» получают не больше 15 тысяч рублей. Ануфриев заверил, что рабочие получают от 35 тысяч, а «если хорошо выполняют свою работу, то и все 50-60 тысяч рублей в месяц».

Ранее сообщалось о том, что два противоборствующих лагеря встретились на вершине Куштау в мирном русле.