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Эксперты заявили о безальтернативности Куштау как источника сырья для производства соды

ПОЛИТИКА

Независимые эксперты заявили о том, что без начала разработки шихана Куштау входящий в пятерку крупнейших в мире Стерлитамакский завод по производству кальцинированной соды полностью остановится уже через два года.

Предлагаемое в качестве альтернативы Куштау Гумеровское месторождение известняка, помимо удаленности почти на 500 километров, просто не сможет обеспечить действующее производство необходимым объемом сырья. Имеющийся там относительно качественный известняк залегает в земле небольшими слоями, которых недостаточно для обеспечения работы завода, перерабатывающего не менее чем 4 миллиона тонн сырья в год. К таким выводам пришли несколько изучавших Гумеровское месторождение федеральных комиссий. Ранее о безальтернативности шиханов как источников химически чистого сырья писали в отчетах советские специалисты, выбравшие место для создания содового производства именно в Стерлитамаке.

В случае отказа от разработки Куштау и остановки завода, без высокооплачиваемой работы останется несколько тысяч человек, что с учетом численности их семей, станет тяжелейшим ударом по населению второго по величине города Башкирии. Республиканский бюджет потеряет миллиарды рублей налоговых поступлений. Что не менее важно Россия, которая сейчас активно экспортирует соду, станет ее импортером. Это может самым негативным образом сказаться на технологическом суверенитете страны, поскольку сода выступает важным компонентом во многих производственных процессах.

Сергей Николаев
Теги: сода, Башкирия
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