Град в Башкирии задержится на два дня

Непогода пришла в Башкирию в виде града 15 августа. По данным синоптиков Башгидрометцентра, подобная картина задержится в республике еще на сутки – до 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, крупный град прогнозируется местами. Сегодня это природное явление наблюдали жители села Раевка.

Правила безопасности:

— Если во время града вы находитесь в автомобиле, то держитесь дальше от стекол, нужно развернуться к ним спиной и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и также прикрыть глаза одеждой или рукой.

— Если град застал вас на улице, то постарайтесь найти укрытие. Если спрятаться негде, то необходимо сумкой, одеждой или подручными средствами защитить голову.

— Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, есть риск не только попадания в них молний, но и то, что крупные градины могут сломать ветви деревьев, а это может нанести вам дополнительные повреждения.