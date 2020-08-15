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Члены СПЧ выехали на Куштау с проверкой сообщений о стычках активистов и ЧОП

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

Члены СПЧ выехали на Куштау с проверкой сообщений о стычках активистов и ЧОП Фото: Соцсети

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии выехали в палаточный лагерь на шихане Куштау. Они намерены проверить поступающие сообщения о стычках между активистами – защитниками горы и сотрудниками ЧОП.

Ранее члены СПЧ республики после внеочередного собрания направили заявление в региональную прокуратуру на имя Владимира Ведерникова с просьбой провести проверку беспорядков в палаточном лагере активистов в ночь с 9 на 10 августа.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, СПЧ
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