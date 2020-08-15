Фото: Соцсети Члены СПЧ выехали на Куштау с проверкой сообщений о стычках активистов и ЧОП Фото: Соцсети

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии выехали в палаточный лагерь на шихане Куштау. Они намерены проверить поступающие сообщения о стычках между активистами – защитниками горы и сотрудниками ЧОП.

Ранее члены СПЧ республики после внеочередного собрания направили заявление в региональную прокуратуру на имя Владимира Ведерникова с просьбой провести проверку беспорядков в палаточном лагере активистов в ночь с 9 на 10 августа.