Фото: Валерий Шахов БСК необходимо повернуться лицом к людям и все объяснить - директор Дома дружбы народов РБ Фото: Валерий Шахов

Руководитель Дома дружбы народов Республики Башкортостан Ильгиз Султанмуратов высказал свое мнение по поводу разработки шихана Куштау. Спикер считает, что решение по данному вопросу принималось не в республике.

«Это надо понять, прежде чем валить все в одну кучу. Мне лично не нравится откровенно наглая позиция БСК, которая до сих пор ничего нормально не объяснила. Я далек от мысли, что глава республики в сговоре с ними. Скорее наоборот, он вынужден в интересах народа иметь с ними дело. Я сам вырос в Стерлитамаке, каким была «Сода» как градообразующее предприятие и каким является ныне БСК — это две разные вещи. Хотя и сейчас, конечно же, они отчисляют большие суммы и налоги, но повернуться лицом к людям и объяснить всё им, вот чего не хватает», — сказал Ильгиз Султанмуратов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что 15 августа на шихане Куштау собирается флешмоб профсоюзов.