Решение о разработке Куштау принималось в стратегических интересах страны - ОП РБ

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин считает, что в истории противостояния общественности у шихана Куштау, «стычек защитников природы с полицией, ЧОП БСК и непонятными личностями, есть и искренние люди, и те, кто борется за власть».

«Есть те кто качает политические мышцы на усталости народа от нерешенных проблем. Наверняка есть и те, кто работает по техническим заданиям.Тема шиханов за последние десятилетия политизировалась настолько, что общественность уже не может рационально подойти к этой проблеме — все рассматривается через призму «черного и белого», серого цвета нет. Вместе с тем, процесс принятия государственных решений — это всегда вопрос оптимальности и рациональности. Уверен, что и это непростое решение о разработке Куштау принималось в стратегических интересах страны. Поэтому, к вопросу обеспечения БСК сырьем необходимо подходить со стороны поиска баланса между чаяниями общественности и потребностями государства. Этим балансом может быть только Куштау», — сказал Галин.

По словам спикера, Куштау – это «Соломоново решение». Оно позволит соблюсти баланс между сохранением шихана Торатау и продолжением работы содовой отрасли не только республики, но и России в целом.

«С рациональной точки зрения нужно понимать, что тезис «Хабиров отдал Куштау» является не более чем ярлыком оппозиции. Было бы правильно говорить о том, что Хабиров спас Юрактау и Торатау. Эти два шихана еще с советских времен имеют статус памятника природы, тогда как Куштау такого статуса не имел. БСК планировала снять с горы Торатау охранный статус, но Хабиров не позволил этого сделать и поручил расположить у подножия шихана одноименный геопарк. Вместе с тем, решение по Куштау — принималось не Хабировым, так как лицензию на геологоразведку выдают не республиканские органы власти. И главное! Запасов известняка в Куштау достаточно на срок 70 и более лет, а это рабочие места и достойная жизнь тысяч семей наших с вами соотечественников, бюджетные поступления в казну республики, для создания достойных условий жизни для всех нас».