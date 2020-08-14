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Лидер ДУМ Башкирии призвал мусульман решать вопрос Куштау мирным путем

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Лидер ДУМ Башкирии призвал мусульман решать вопрос Куштау мирным путем Фото: Олег Яровиков

Духовное управление мусульман Башкирии призывает не участвовать в сомнительных протестных акциях на Куштау, заявил «Башинформу» глава ДУМ РБ Айнур Биргалин.

«Ислам по своей природе учит людей к взвешанным путям решения проблем. Путь флешмобов и пикетов в основе своем противоречат исламской этике. Издание фетв — это компетенция авторитетных членов совета улемов (ученых) Духовных управлений.

Мы, мусульмане, призываем всех сохранять спокойствие и подобные вопросы решать мирным путем в правовом поле», — сказал Айнур Биргалин, комментируя призывы выходить 15 августа с протестами против разработки горы на Куштау.

Ранее сообщалось со ссылкой на башкирские телеграм-каналы, что некие лица, выдавая себя за мусульманских лидеров, призывали к провокационным действиям в ходе флешмоба на горе Куштау профсоюза химической промышленности 15 августа. Лидер ЦДУМ России Талгат Таджуддин назвал их провокационными и попросил всех мусульман не поддаваться на них.

ИА «Башинформ»
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