«Все противоправные действия на Куштау будут пресекаться незамедлительно»: полковник ФСБ

Националистические и экстремистские методы недопустимо использовать в ходе олигархических разборок, и если такие факты есть, ими обязательно заинтересуются правоохранительные органы, считает Илья Якупов, полковник ФСБ в отставке, комментируя возможные выступления радикальных исламистов на горе Куштау.

«Это направление курирует отдел «Э» (по борьбе с экстремизмом). Руководители всех организаций, участвующих там, – на контроле. Я связался с представителями правоохранительных органов, всю эту ситуацию они держат на контроле. Всех зачинщиков они знают в лицо, за их действиями очень внимательно следят. В случае, если в их действиях возникнут признаки правонарушений, правоохранительные органы будут действовать чётко, незамедлительно и в рамках закона», — сказал Илья Якупов.

Ранее сообщалось со ссылкой на башкирские телеграм-каналы, что некие лица, выдавая себя за мусульманских лидеров, призывали к провокационным действиям в ходе флешмоба на горе Куштау профсоюза химической промышленности 15 августа.