Погода в Башкирии на 15 августа: облачно, местами сильные дожди с грозами

Ненастная дождливая погода, похоже, сохранится в Башкирии и на выходные. Так в субботу, 15 августа, по данным синоптиков, на территории республики ожидается облачная погода, местами возможны сильные дожди с грозами. При этом температура воздуха предстоящей ночью составит 9-14 градусов тепла, а днем не превысит +17, +22 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.

На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в дожде до 1-2 км.