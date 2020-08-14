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В Башкирии уволили замначальника отдела полиции за ложные «доносы» на прокурора

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии уволили замначальника отдела полиции за ложные «доносы» на прокурора Фото: ИА «Башинформ»

Заместитель начальника отдела полиции в Кумертау лишился должности из-за личной неприязни к прокурору. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, полицейский «изготавливал анонимные обращения о нарушениях закона в действиях сотрудника ведомства и совершении им тяжких преступлений, которые направлял в прокуратуру».

Когда работники прокуратуры провели проверку, то поняли, что «доносы» ложные, и направили информацию о проступке замначальника полиции министру внутренних дел Башкирии. После проверки страж порядка лишился погон.

ИА «Башинформ»
Теги: полиция, прокуратура
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