Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии уволили замначальника отдела полиции за ложные «доносы» на прокурора Фото: ИА «Башинформ»

Заместитель начальника отдела полиции в Кумертау лишился должности из-за личной неприязни к прокурору. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, полицейский «изготавливал анонимные обращения о нарушениях закона в действиях сотрудника ведомства и совершении им тяжких преступлений, которые направлял в прокуратуру».

Когда работники прокуратуры провели проверку, то поняли, что «доносы» ложные, и направили информацию о проступке замначальника полиции министру внутренних дел Башкирии. После проверки страж порядка лишился погон.