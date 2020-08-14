В Башкирии судебные приставы разыскивают 32-летнего Данила Мухаметкулова

В Башкирии судебные приставы разыскивают Мухаметкулова Данила Рауфовича.

32 летний мужчина задолжал своей 8-летней дочери более полумиллиона рублей.

С ребенком и его матерью должник не общается, по месту регистрации не проживает, на связь с судебными приставами не выходит. В связи с этим по инициативе УФССП России по РБ он объявлен в розыск.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении гражданина, просят сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (347) 273-56-40.

В соответствии с законом о персональных данных судебные приставы-исполнители вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника, уточняет ведомство.