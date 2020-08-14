Немецкие овчарки из племенного питомника первоуральской колонии будут служить в Башкирии

Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Накануне из племенного питомника служебного собаководства КП-66 в городе Первоуральске, находящемся в ведении кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудникам УФСИН по Республике Башкортостан были переданы два щенка породы «немецкая овчарка». Будущих «мухтаров» башкирским кинологам передали инспектор кинологической службы Сергей Овсяников и начальник племенного питомника служебного собаководства КП-66 Екатерина Шарапова, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Предполагается, что собаки будут служить в исправительной колонии №9 Уфы, где отбывают наказания осужденные за особо тяжкие преступления. Здесь организован специальный питомник кинологической службы, в котором регулярно проводятся тренировочные занятия.

«Тренировки такие нужны, чтобы собака в каких-то непредвиденных ситуациях сработала, не было осечек, какие-то усовершенствования в тренировках делаем, какие-то новые выстрелы те же самые, какие-то ухищрения, потому что прогресс не стоит на месте и осужденные изыскивают новые методы и средства», — отметил начальник кинологического отделения ИК-9 Евгений Асманьяров во время проводимых ранее тренировок.

Справка

Кинологическая служба системы исполнения наказаний как самостоятельная структура начала формироваться в период передачи функций по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и их объектов от внутренних войск МВД России учреждениям и органам УИС МВД России в 1995 году.

В настоящее время кинологическая служба ФСИН — одна из самых многочисленных среди аналогичных служб других силовых структур Российской Федерации. Она насчитывает свыше 10 тысяч сотрудников кинологических подразделений, подготовка которых осуществляется в 12 учебных центрах территориальных органов ФСИН и на кафедре кинологии Пермского института ФСИН России. Свыше 20 тыс. служебных собак в УИС успешно выполняют задачи по усилению охраны более 800 объектов, конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по обеспечению безопасности и поддержанию правопорядка в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.

В зависимости от предназначения и вида службы собаки подразделяются на следующие категории: розыскные, патрульно-розыскные, специальные по поиску наркотических средств и специальные по поиску взрывчатых веществ, караульные (для усиления охраны объектов), а также племенные, ремонтные собаки и щенки (для воспроизводства и восстановления естественной убыли поголовья). В подразделениях кинологической службы ФСИН России наиболее распространены немецкая, восточно-европейская, кавказская, среднеазиатская овчарки, имеется практика использования на службе бельгийских овчарок, лабрадоров, так как этим породам присущи необходимые служебным собакам качества и характеристики.

В феврале этого года утвержден Порядок обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.