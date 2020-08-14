Рециркуляторы воздуха в школы необходимо приобретать за счет бюджета - депутаты

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Алену Аршинову.

Ранее установить такие устройства к началу учебного года предписал Роспотребнадзор.

«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счет бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — заявила Алена Аршинова.

По ее словам, случаи сборов денег на покупку приборов зафиксированы в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае — в этих регионах с родителей требовали от 500 до 700 рублей.