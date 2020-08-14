Коронавирус в Башкирии: От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19; где меньше зараженных

В Башкирии от пневмонии умирают чаще, чем от новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

От пневмонии умирают чаще, чем от коронавируса. В Башкирии за последние сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 35 человек. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в регионе достигло 7 197. Сейчас в больницах лечатся 253 человека, в тяжелом состоянии 21 пациент, четыре из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 1 196 зараженных.

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, из всех заболевших COVID-19 в регионе у 1 619 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Это 22,5% от общего числа. Ежедневно в республике регистрируется около 60-70 случаев воспаления легких. Зачастую у пациентов, поступающих в больницы с нарушениями работы лёгких, диагностируют именно «внебольничные пневмонии», при этом тест на коронавирус показывает отрицательный результат. От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19, отметили в ведомстве. Напомним, с начала пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 25 человек. За последние сутки диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 84 жителям республики.

Где меньше всего болеют коронавирусом. Согласно последней сводке регионального Минздрава по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, меньше всего заболевших COVID-19 в Башкирии регистрируется в Бурзянском районе. С начала пандемии здесь всего два человека заразились опасной инфекцией. В закрытом городе Межгорье и Зилаирском районе инфицированы по три жителя. Самый большой прирост заболевших коронавирусом дает столица республики – в Уфе 2 784 человека перенесли или продолжают лечиться от COVID-19. На втором месте по числу инфицированных Нефтекамск — 518 жителей. Далее идут Белебеевский (316) и Туймазинский районы (305).

Штраф за поход в аптеку. 13 августа стало известно, что Кировский районный суд Уфы оштрафовал медсестру городской больницы №18 за нарушение санитарных правил во время пандемии COVID-19. Из материалов дела следует, что женщина пренебрегла правилами безопасности и подвергла граждан угрозе распространения заболевания. «В нарушение постановления заместителя главного государственного санитарного врача по РБ об изоляции гражданки, находившейся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медсестра вышла из дома в аптеку», — сообщили в пресс-службе органа госвласти.

Суд учел финансовое положение женщины, а также то, что у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, и назначил административное наказание ниже низшего предела — штраф в 7 500 рублей.