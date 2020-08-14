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Жители Башкирии смогут увидеть встречу двух самых ярких светил ночного неба

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть встречу двух самых ярких светил ночного неба Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии на утреннем небе 15 августа смогут увидеть сближение Венеры и Луны. По данным Уфимского планетария, в созвездии Близнецов встретятся два самых ярких светила ночного неба: Луна и ослепительная утренняя звезда – Венера.

«Луна за четыре дня до новолуния будет выглядеть тонким серпиком, повернутым выпуклой стороной к Солнцу и похожим на букву «С» — стареющая Луна. Венера в июне «перебралась» с вечернего на утреннее небо и теперь царствует на нем, появляясь над восточным горизонтом после двух часов ночи и сияя ярчайшей звездой до рассвета», — пояснили в планетарии.

ИА «Башинформ»
Теги: уфимский планетарий, звезды
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