Башкирия – на втором месте в стране по числу социальных предприятий

193 организации Башкирии вошли в Единый реестр социальных предприятий России по итогам деятельности в 2019 году. По этому показателю республика на втором месте в стране – абсолютным лидером стала Московская область.

В реестр социальных предприятий могли войти организации, которые трудоустраивают лиц, отнесённых к социально-незащищенным категориям граждан, реализуют товары и услуги, произведенные ими или для них. Кроме того, подать заявку на вступление в перечень могли компании, оказывающие социально-педагогические, социально-психологические услуги, а также работающие в дополнительном образовании, занимающиеся уходом и присмотром за пожилыми людьми и другие.

Всего в республике подали заявку на включение в реестр 250 организаций, межведомственная комиссия одобрила из них 193 Больше всего претендентов было из Кумертау, Белебея и Уфы. По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Ирины Абрамовой, подавляющее число компаний в региональном реестре занимаются трудоустройством социально-уязвимых граждан, оказывают образовательные или социальные услуги.

«По регионам мы видим очень неравномерное количество предпринимателей, которые вошли в реестр, — пояснила Ирина Абрамова. — Во-первых, на мой взгляд, это реально отражает хорошо развитый сектор социального предпринимательства в Башкортостане. В республике действительно много предпринимателей, которые работают в этой отрасли. А во-вторых, это показатель отличной командной работы Госкомитета по предпринимательству, бизнес-шерифов и Центра инноваций социальной сферы. Мы вместе сделали все, чтобы у наших предпринимателей не возникло никаких административных барьеров для вступления в реестр». .