Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.23 ↑

EUR 85.95 ↓

13 августа Четверг

Уфа   °

Молния
12.08.20: всего с COVID-19 - 7162, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5461, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане в рамках конкурса «Трезвое село» прошел велопробег

ОБЩЕСТВО

В Мечетлинском районе Башкортостана в рамках Республиканского конкурса «Трезвое село» стартовали первые мероприятия. В деревне Азикеево прошел велопробег, в котором приняли участие любители активного вида спорта.

Организаторами мероприятия выступили староста деревни Зульфар Асбапов, председатель женсовета Гульназ Ахъямова и заведующий клубом Илюза Асбапова. Велопробег имел не только спортивную, но и патриотическую направленность.

Также спортивный праздник проводился с целью стимулирования активности деятельности органов местного самоуправления и жителей населенных пунктов республики в вопросах установления и сохранения традиций здорового образа жизни, улучшения за счет принимаемых мер демографических показателей и социального благополучия.

На районном этапе принимают участие 23 населенных пунктов Мечетлинского района. Везде прошли собрания и были утверждены планы мероприятий в рамках конкурса «Трезвое село — 2020».

«Запланированы такие праздники, как «Ауылымдың йөҙө уның күркәм кешеләрендә», «Ауыл – урамы менән, әрәмә – муйылы менән», «Ир-егет – ил көҙгөһө», «Атай-олатайҙар рухы риза булһын, риза булһын тыуған тупрағым», «Праздник урожая», «Жизнь прекрасна, не теряй ее напрасно», «Живи и здравствуй, улица родная», — рассказала агентству «Башинформ» журналист Анфиса Ишмухаметова. — Жители активно подключились к участию в конкурсе, они с огромным желанием изготавливают банеры, плакаты, памятки с предупреждающей информацией о вреде алкоголя, курения и наркомании. В целом люди заинтересованы, чтоб их односельчане не употребляли спиртные напитки, а вели здоровый образ жизни, наполненной духовными ценностями».

Напомним, в условия конкурса в 2020 году были внесены изменения. Призовой фонд конкурса «Трезвое село» по решению главы республики увеличился в 10 раз. Также расширилась география проекта. Перед организаторами поставлена задача в 2020 году максимально увеличить количество участников, доведя до 2 тысяч.

Первые районные мероприятия стартовали и продлятся до 30 ноября текущего года. Республиканский этап стартует 1 декабря 2020 года и закончится 25 февраля 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: Трезвое село
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ночью похолодает до +2 градусов
Предстоящей ночью в горных районах Башкирии температура воздуха понизится до +2 градусов, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мо
В структуре ГИБДД Башкирии вновь произошли изменения
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил об изменении в структуре службы. Приказом министра внутренних дел республики на должность на
В Башкирии чиновница заявила, что безработные не хотят работать из-за больших пособий
В Башкирии заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» в городе, а также сообщила о том, что граждане о
Похитившая миллионы из банка Луиза Хайруллина за год в СИЗО изменилась до неузнаваемости
Экс-кассир Луиза Хайруллина, похитившая из банка в Салавате 25 миллионов, за год, проведенный в СИЗО, изменилась до неузнаваемости. Об этом сообщают журн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть