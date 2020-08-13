В Башкортостане в рамках конкурса «Трезвое село» прошел велопробег

В Мечетлинском районе Башкортостана в рамках Республиканского конкурса «Трезвое село» стартовали первые мероприятия. В деревне Азикеево прошел велопробег, в котором приняли участие любители активного вида спорта.

Организаторами мероприятия выступили староста деревни Зульфар Асбапов, председатель женсовета Гульназ Ахъямова и заведующий клубом Илюза Асбапова. Велопробег имел не только спортивную, но и патриотическую направленность.

Также спортивный праздник проводился с целью стимулирования активности деятельности органов местного самоуправления и жителей населенных пунктов республики в вопросах установления и сохранения традиций здорового образа жизни, улучшения за счет принимаемых мер демографических показателей и социального благополучия.

На районном этапе принимают участие 23 населенных пунктов Мечетлинского района. Везде прошли собрания и были утверждены планы мероприятий в рамках конкурса «Трезвое село — 2020».

«Запланированы такие праздники, как «Ауылымдың йөҙө уның күркәм кешеләрендә», «Ауыл – урамы менән, әрәмә – муйылы менән», «Ир-егет – ил көҙгөһө», «Атай-олатайҙар рухы риза булһын, риза булһын тыуған тупрағым», «Праздник урожая», «Жизнь прекрасна, не теряй ее напрасно», «Живи и здравствуй, улица родная», — рассказала агентству «Башинформ» журналист Анфиса Ишмухаметова. — Жители активно подключились к участию в конкурсе, они с огромным желанием изготавливают банеры, плакаты, памятки с предупреждающей информацией о вреде алкоголя, курения и наркомании. В целом люди заинтересованы, чтоб их односельчане не употребляли спиртные напитки, а вели здоровый образ жизни, наполненной духовными ценностями».

Напомним, в условия конкурса в 2020 году были внесены изменения. Призовой фонд конкурса «Трезвое село» по решению главы республики увеличился в 10 раз. Также расширилась география проекта. Перед организаторами поставлена задача в 2020 году максимально увеличить количество участников, доведя до 2 тысяч.

Первые районные мероприятия стартовали и продлятся до 30 ноября текущего года. Республиканский этап стартует 1 декабря 2020 года и закончится 25 февраля 2021 года.