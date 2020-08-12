Фото: автор В Башкирии более 22 тысяч семей получают выплаты на детей по нацпроекту "Демография" Фото: автор

С 2020 года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта «Демография». Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, ранее средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов.

В настоящее время выплаты на первого ребенка, третьих и последующих детей получают более 22 тысяч семей республики. Пособие на второго ребенка выплачивается из средств материнского капитала, соответственно для его назначения необходимо обращаться в отделение Пенсионного фонда РФ по РБ.

Выплата указанных пособий осуществляются со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячные выплаты осуществляются со дня обращения за их назначением.