Эксперты оценили состояние запланированных к сносу деревьев на Советской площади Уфы

В районе Советской площади состоялся рейд по оценке состояния деревьев, которые планируется спилить.

«В подобных ситуациях придорожной посадки деревья, высаженные около 60 лет назад, одновременно стареют, — рассказал доктор биологических наук по специальности ботаника Айрат Ишбирдин. – Стволы расположены довольно густо, что не соответствует требованиям. Расстояние должно быть 7 метров по стандартам, здесь мы видим 1,5 – 2 метра. Естественно, они росли в условиях конкуренции, что еще больше усугубляет ситуацию. Кроме того, имеют место неблагоприятные воздействия транспорта, городской среды. Поэтому мы наблюдаем очень быстрое и одновременное старение».

Далее Айрат Ишбирдин на примере каждого из деревьев показал признаки старения и разрушения зеленых насаждений. Речь шла о повреждениях коры, сильном наклоне, усыхании крон, сердцевидной гнили, дуплах, которые доходят до основания дерева, вильчатых кронах и др.

«Главная причина сноса деревьев – их состояние, а не реконструкция территории, — отметила руководитель проектной группы Анна Семашко. — Мы рассматривали разные варианты, в том числе и с сохранением некоторых насаждений. Однако мы здесь видим, что деревья разрушаются уже в течении последних нескольких месяцев».

Кроме того, по данным городских властей, все обследованные деревья нарушают действующие СНИПы по расстоянию до стен зданий и опор осветительной сети. Современной размещение стволов не соответствует таким требованиям, как расстояние от края проезжей части улицы, расстояние от зданий и сооружений, от мачт и опор осветительный сети.