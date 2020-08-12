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В Башкирии туристический сбор планируется направить на содержание природных парков

ПОЛИТИКА
Фото: автор

В Башкирии туристический сбор планируется направить на содержание природных парков Фото: автор

Туристический сбор, который планируется ввести в Башкирии за посещение наиболее популярных у населения природных объектов, планируется направить на содержание и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относятся природные парки республики.

«Рабочая группа пока только создается, и мы будем рассматривать разные варианты, — рассказал председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков. — Но первый вариант, куда будет направляться сбор — особо охраняемые природные территории».

Сейчас с посетителей природных парков уже взимается плата, но из-за резкого роста туристического потока ее объем оказывается недостаточным для полноценной уборки и содержания территорий. Это приводит к экологическим проблемам и нарушению хрупкого баланса экосистемы.

В соответствии с постановлением правительства РБ с посетителей парков «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» взимается плата в размере 150 рублей. Посетить «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» обойдется в 100 рублей, а за въезд на автомобиле придется отдать 90 рублей в сутки. Собранные средства идут на содержание и благоустройство, прежде всего очистку и вывоз мусора. Расходы на охрану берет на себя государство — региональный бюджет выделяет на эти цели около 50 миллионов рублей в год.

Сергей Николаев
Теги: туризм, туристический сбор, природные парки
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