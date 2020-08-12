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В Уфе за три месяца снесут 10 аварийных домов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе за три месяца снесут 10 аварийных домов Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии прокуратура через суд добилась сноса 10 аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, администрация Ленинского района по адресной программе республики переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселила людей. Однако пустующие здания представляли опасность для уфимцев.

«Учитывая, что бездействие чиновников могло привести к неконтролируемому обрушению ветхих зданий, прокуратура потребовала устранить нарушения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд обязал администрацию снести все аварийные расселенные дома в течение трех месяцев.

ИА «Башинформ»
Теги: снос аварийных домов, Ленинский район Уфы, прокуратура
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