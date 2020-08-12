Фото: Википедия В Башкирии многодетные семьи отправятся в большое путешествие в Нуримановский район Фото: Википедия

В Башкирии стартовал проект «Большое путешествие большой семьи». Проект инициирован Ассоциацией родителей и педагогов республики и является победителем третьего конкурса грантов главы региона.

В рамках проекта пройдут ряд мероприятий для многодетных семей, направленных на содействие развитию семейных ценностей, возрождение и сохранение семейных ремесленных традиций республики.

С 10 августа стартовал конкурс «Семья в кадре», на который многодетные семьи могут представить видеоролик о семейном ремесле, хобби и увлечениях. Для победителей будет организовано трехдневное тематическое путешествие в Нуримановский район, где семьи примут участие в мастер-классах от ремесленников района, творческих и спортивных конкурсах, побывают на экскурсии на Красных скалах и Павловском водохранилище. По итогам путешествия будет создан фильм «Большое путешествие большой семьи».

Еще одним ярким событием проекта станет Фестиваль многодетных семей «Семейные ценности-2020», на котором будут чествовать победителей и участников конкурса «Семья в кадре». Он пройдет 27 ноября 2020 года. На фестивале будут работать зона презентаций и мастер-классов, выставка творческих работ «Семейное ремесло», фото- и видеозона, консультационная зона, круглый стол «Условия укрепления благополучия многодетных семей», анимация для детей.

Видеоролики о положительных историях многодетных семей будут размещены на Семейном портале Республики Башкортостан.