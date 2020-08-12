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12 августа Среда

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В Уфе приостановили движение троллейбусов из-за ремонта дороги на улице Российской

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе приостановили движение троллейбусов из-за ремонта дороги на улице Российской Фото: Ксения Калинина

В Уфе из-за ремонта дороги на улице Российской закрыли движение троллейбусов — на участке от Южного проезда до Уфимского шоссе. Временные ограничения будут действовать с 06.00 часов 12 августа до 24.00 часов 13 августа. Ремонт сделают при благоприятной погоде.

Изменена схема движения троллейбусного маршрута № 16:

«Мкр. «Белореченский» – «Театр кукол»: в прямом направлении – остановка общественного транспорта (далее – ООТ) «Мкр. «Белореченский» – ул. Авроры – ул. Рабкоров – ул. Ст. Кувыкина – ул. Менделеева – ул. 50 лет СССР – проспект Октября – ООТ «Театр кукол»;

в обратном направлении – ООТ «Театр кукол» – ООТ «Бульвар Славы» – проспект Октября – ул. 50 лет СССР – ул. Менделеева – далее по маршруту.

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения и приносит извинения за возможные неудобства.

ИА «Башинформ»
Теги: мэрия Уфы, дороги, троллейбусы, ремонт дорог
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