Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.15 ↓

EUR 85.92 ↑

12 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В мэрии Уфы рассказали, какой станет улица Комсомольская после масштабной реконструкции

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

В мэрии Уфы рассказали, какой станет улица Комсомольская после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе продолжается масштабная реконструкция улицы Комсомольской, которая по срокам составляет три года – с 2019 по 2021 годы. По данным пресс-службы мэрии города, все предусмотренные работы ведутся согласно установленному графику, без отставания. Во время строительно-монтажных работ вводится поквартальное ограничение дорожного движения.

«На участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Города Галле уже нижний слой асфальта уложен. Сегодня вечером будет открыт проезд для транспорта по улице Бессонова», – сообщил начальник участка Алексей Федотов.

Реконструкция улицы Комсомольской включает в себя устройство ливневого коллектора с переустройством всех коммуникаций, укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас продолжается строительство ливневого коллектора и разборка дорожной одежды на участке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР.

«После реконструкции горожане получат улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневой канализацией, наружным освещением и остановочными павильонами. Также на участках улично-дорожной сети появятся камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели», — рассказали в администрации города.

Ремонт магистрали ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ксения Калинина
Теги: благоустройство, ремонт дорог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео
В здании администрации Нефтекамска планировался террористический акт. Поджечь мэрию хотел один из местных жителей с помощью самодельного устройства. Узна
В Башкирии семья отравилась грибами, 6-летнюю девочку спасти не удалось
В Башкирии семья с детьми отравилась грибами. Трагедией обернулся ужин в семейном кругу. Накануне вечером отец и двое его малолетних детей ели грибы. Нау
В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19
В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина П
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в стране первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции. Ранее в Уфе заместите
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть