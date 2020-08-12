Фото: пресс-служба администрации Уфы В мэрии Уфы рассказали, какой станет улица Комсомольская после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе продолжается масштабная реконструкция улицы Комсомольской, которая по срокам составляет три года – с 2019 по 2021 годы. По данным пресс-службы мэрии города, все предусмотренные работы ведутся согласно установленному графику, без отставания. Во время строительно-монтажных работ вводится поквартальное ограничение дорожного движения.

«На участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Города Галле уже нижний слой асфальта уложен. Сегодня вечером будет открыт проезд для транспорта по улице Бессонова», – сообщил начальник участка Алексей Федотов.

Реконструкция улицы Комсомольской включает в себя устройство ливневого коллектора с переустройством всех коммуникаций, укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас продолжается строительство ливневого коллектора и разборка дорожной одежды на участке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР.

«После реконструкции горожане получат улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневой канализацией, наружным освещением и остановочными павильонами. Также на участках улично-дорожной сети появятся камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели», — рассказали в администрации города.

Ремонт магистрали ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».