В Башкортостане продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии
В Башкортостане продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, за последние сутки такой диагноз поставлен 78 жителям, днем ранее 61-му.
Только с начала августа, в регионе 901 человек заразились внегоспитальной пневмонией.
К слову, количество выздоровевших пациентов с данным инфекционным заболеванием превышает число заболевших.
За минувшие сутки с выздоровлением из стационаров выписались 156 человек с пневмонией. С 1 по 11 августа от воспаления легких излечился 1231 пациент.
Накануне министр здравоохранения РБ Максим Забелин заявлял, что в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией.
Общественное мнение связывает увеличение случаев заболеваний пневмонией с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора рост выявляемых воспалений легких объясняли ростом числа проводимых исследований.