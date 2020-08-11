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11.08.20: всего с COVID-19 - 7127, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 5404, количество умерших - 25
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В Башкортостане продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, за последние сутки такой диагноз поставлен 78 жителям, днем ранее 61-му.

Только с начала августа, в регионе 901 человек заразились внегоспитальной пневмонией.

К слову, количество выздоровевших пациентов с данным инфекционным заболеванием превышает число заболевших.

За минувшие сутки с выздоровлением из стационаров выписались 156 человек с пневмонией. С 1 по 11 августа от воспаления легких излечился 1231 пациент.

Накануне министр здравоохранения РБ Максим Забелин заявлял, что в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией.

Общественное мнение связывает увеличение случаев заболеваний пневмонией с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора рост выявляемых воспалений легких объясняли ростом числа проводимых исследований.

ИА «Башинформ»
Теги: внебольничная пневмония
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