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Более 2000 детских аудиокниг от «ЛитРес» доступны на интерактивной платформе «Ростелекома»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес», крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ. В нем представлено более 2 000 обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа «Ростелекома» формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. Две тысячи аудиокниг от «ЛитРес» на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

«Основная задача детских аудиокниг — помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги — это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

«В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения. Многие аудиокниги давно вошли в школьную программу и используются для внеклассного чтения. Такие авторы, как А. Л. Барто, А. С. Пушкин и Л. Кэрролл не менее популярны, чем современные писатели», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Напомним, что в июне «Ростелеком» запустил уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности. Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Подробнее о проекте — kids.rt.ru.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
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