В Башкирии волонтеры возобновляют поиски пропавшего 2 года назад 22-летнего Артура Газиева

В Башкирии волонтеры организации «Поиск Детей – Уфа» возобновляют поиски пропавшего 2 года назад 22-летнего Артура Газиева.

Студент УГНТУ пропал еще в январе 2018 года. 30 января молодой человек вышел в магазин рядом со своим домом по улице Менделеева, и с тех пор его никто не видел.

Волонтеры собираются расклеивать по городу ориентировки на пропавшего без вести.

﻿«Готовимся к расклейке ориентировок на пропавших без вести, которые пропали достаточно давно. Мы хотим напомнить жителям о них — может, кто-то что-нибудь видел, может быть, разговаривал с кем-то из пропавших и вспомнит», — объяснил руководитель организации Павел Нестеров.

Приметы Артура Газиева: рост около 170 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темные отросшие волосы.

Был одет: темно-синяя тканевая куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки с черным носом.