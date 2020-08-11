Фото: Ксения Калинина В Уфе новорожденной девочке, брошенной матерью в подъезде, стало лучше Фото: Ксения Калинина

В Уфе улучшилось самочувствие новорожденной девочки, которую мать бросила в подъезде жилого дома. Как информировало агентство «Башинформ», ребенка на лестничной клетке нашел местный житель. Он сразу сообщил о случившемся в экстренные службы. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Состояние стабильное, вчера перевели в отделение патологии новорождённых», — сообщила пресс-секретарь Минздрава РБ Софья Алешина.

Между тем, полиция продолжает поиски женщины, бросившей своего ребенка в подъезде.