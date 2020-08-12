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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ТРК «Мегаполис» запускает акцию «1+1»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис» радует своих гостей новой акцией «1+1».

В летнем ресторане «Июль» при заказе шашлыка или пенного напитка вы получите вторую такую же порцию в подарок. Угощайте шашлыком своих друзей, коллег и близких. Если же вам по вкусу атмосфера Запада, то определенно нужно заглянуть в американский дайнер «Pretty Betty» на бургеры. При заказе любых блюд и напитков не по акции на сумму от 500 рублей и при каждом последующем заказе сочного бургера или пенного напитка вторая такая же порция ваша абсолютно бесплатно. Японскую кухню также не обошла стороной акция от «Мегаполис». В японском ресторане «Дзёдо» при заказе любых блюд и напитков не по акции на сумму от 500 рублей и при каждом последующем заказе порции аппетитных маки, ароматной лапши или пенного напитка заведение продублирует вашу порцию.

Акция «1+1» действует и на развлечения в боулинге, бильярде и киберзоне. При покупке одного часа игры вы получаете второй час в подарок.

Акция действует каждый день. ТРК «Мегаполис» ждет вас на Менделеева, 137.

Алия Галимова
Теги: акции, трк мегаполис, развлечения
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