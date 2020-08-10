Детей жительницы Башкирии, попавшей в психбольницу, вернули в семью

Пятилетнего Богдана и месячную Яну из села Ахметка Гафурийского района Башкирии вернули в семью. С малышами все в порядке, сообщила агентству «Башинформ» их тетя Ольга Афанасьева.

Ранее сообщалось о том, что детей забрали органы опеки после того, как их маму Алёну госпитализировали с диагнозом «психоз и послеродовая депрессия» в местную психиатрическую больницу. Родные просили оставить брата с сестрой в семье и не разлучать их, но органы опеки на время забрали девочку в Красноусольскую ЦРБ, а мальчика – в приют для детей и подростков.

«Алену обещали скоро выписать. Мы на это надеемся», — сообщила Ольга.