Фото: аэропорт Уфы В Уфе стали известны результаты анализов на COVID-19 у прилетевших с отдыха туристов Фото: аэропорт Уфы

У прибывающих в Башкирию туристов из неблагополучных регионов, прежде всего, южных, в аэропорту Уфы берут анализы на ПЦР. Так, у прилетевших из Анапы отдыхающих взяли анализы, две трети обработали – результаты отрицательные. Сегодня ожидаются остальные результаты. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 10 августа доложил заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Ринат Баширов.

Глава РБ Радий Хабиров отметил, что на заседании оперативного штаба будет принято решение – продолжать проверять в аэропорту туристов или нет.

«Я хотел поймать тенденцию: если бы мы увидели, что оттуда приезжают зараженные люди, тогда бы понимали, что делать; если этого нет – примем завтра решение. Может быть, нет необходимости людей мучить», — сказал руководитель региона.