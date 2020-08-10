Коронавирус в Башкирии: От COVID-19 скончались 25 человек; инфицированных - более 7000

В Башкирии новой коронавирусной инфекцией переболели почти 1000 работников здравоохранения.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Более 7000 случаев заражения. За прошедшие выходные 8 и 9 августа в Башкирии зараженных новой коронавирусной инфекцией стало больше на 69 человек. Таким образом, общее количество инфицированных в регионе достигло 7 059 человек, информировал «Башинформ». Из них выздоровели 5 370 человек. На лечении в стационарах республики находятся 298 заболевших коронавирусом. В тяжелом состоянии 29 пациентов, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1 366 инфицированных переносят болезнь в легкой форме и поэтому находятся на амбулаторном лечении.

От COVID-19 умер еще один человек. 8 августа «Башинформ» передал, что за последние сутки в Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. «Умер 57-летний мужчина, зараженный коронавирусом на фоне гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца», — пояснили в региональном Минздраве. Общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии составило в республике 25 человек.

Что поможет перенести коронавирус в легкой форме. Снизить вирусную нагрузку, не допустить в организм большое количество вирусов способны маски, в случае заражения это позволит перенести коронавирус в менее тяжелой форме. Об этом телеканалу «Россия24 — Башкортостан» сообщил руководитель проектного офиса по прогнозированию COVID-19 от БГМУ, профессор, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин.

«Маски носить обязательно надо. Даже те бумажные, которые продаются в магазинах, способны защитить», — уверен ученый. По его словам, коронавирус, в отличие от других вирусов, очень заразный, вызывает высокую смертность (в 30-40 раз чаще, чем от обычного гриппа), кроме того, очень сложно подобрать противовирусную терапию. «Обычно вирусы возникают в результате длительной многолетней мутации, чаще всего — не убивают хозяина. COVID-19 же убивает. Он появился всего 7-8 месяцев назад, и полностью из нашей жизни он уйдет еще не скоро», — говорит профессор БГМУ и поясняет: чтобы защититься, «врачи носят наподобие респираторов. Они постоянно находятся в среде с высокой вирусной нагрузкой, когда в окружающем воздухе высока концентрация инфекции, этим и объясняется высокая заболеваемость медиков и в целом тяжелое течение болезни в случае заражения».

В Башкирии более 900 работников отрасли переболели COVID-19, сообщили в республиканской организации профсоюза работников здравоохранения. Из них 25 медиков получили профсоюзные санаторные сертификаты на общую сумму 383 тысячи рубля. Как отмечается, для получения сертификата на восстановление здоровья достаточно заключения лечебной комиссии медицинской организации о том, что член профсоюза был инфицирован на рабочем месте и переболел COVID-19 или острой вирусной пневмонией. Как уточнили в «Башинформе», в программу оказания помощи членам профсоюза «подпадают также и те работники — члены профсоюза, кто на доплаты за работу с COVID-19 и страховые выплаты ФСС не могут рассчитывать. Это немедицинский персонал – кастелянши, уборщики служебных помещений, которые фактически выполняют обязанности санитарок в «красной зоне», работники АХЧ, лаборанты-биологи». По данным профсоюза работников здравоохранения, на начало августа выплаты ФСС за работу с COVID-19 получили более 300 медиков.