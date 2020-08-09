Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии ищут свидетелей смертельной аварии на трассе М-5 в Туймазинском районе Фото: ГИБДД по РБ

Башкирии ищут свидетелей смертельной аварии на трассе М-5 в Туймазинском районе.

Авария произошла 8 августа около семи утра на трассе на М-5. Столкнулись ВАЗ-2110 и Lada Kalina. Водитель первого автомобиля, 26-летний житель Белебеевского района, выжил. Оба пассажира второй машины – 46-летний мужчина из города Октябрьский и его 41-летняя супруга погибли на месте. У пары осталась четырёхлетняя дочь.

Родственники погибших обращаются ко всем, кто может представить видеозаписи с авторегистраторов, любые другие свидетельства ДТП. Обращаться по телефону +7-917-462-49-03, Айдар.