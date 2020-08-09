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В Башкирии после жалоб водителей «скорой» для них отремонтировали помещение для отдыха

ОБЩЕСТВО

В Башкирии после жалоб водителей скорой помощи Благовещенской ЦРБ на «скотские» условия работы для них отремонтировали помещение для отдыха и обещали перевести на удобный режим работы.

Как сообщало ранее агенство, водители отделения скорой помощи города Благовещенска записали на видео и выложили в соцсети, в каких условиях им приходится отдыхать во время ночной смены﻿. Вместо обещанных комфортабельных условий отдыха им предложили спать на полу на матрацах.

Специалисты республиканского профсоюза работников здравоохранения встретились с коллективом отделения скорой медицинской помощи и администрацией Благовещенской ЦРБ.

﻿«По нормативным требованиям после рейса фельдшерам и водителям надо снять спецкостюмы, принять душ. В помещении станции скорой помощи площадью 90 квадратных метров располагается диспетчерский пульт, хозблок, помещения для отдыха для фельдшеров и водителей. После установки душевой комнаты и раздевалки небольшая комната межрейсового отдыха водителей стала еще меньше. На встрече руководства больницы с коллективом была достигнута договоренность, что для водителей будет выделено и отремонтировано другое, более просторное, помещение. Объективности ради нужно сказать, что имеющееся сейчас помещение не отвечает нормам размещения персонала», — сообщили в Рескоме профсоюза.
Кроме того, сотрудники отделения скорой помощи выступили с просьбой перевести их на удобный режим работы. С 1 августа работодатель перевел выездные бригады на новый режим работы, что не устроило работников. Район — большой, если вызов поступает в конце смены, добираться до больного приходится 3-4 часа, а это сверхурочная работа. Выслушав доводы работников, администрация больницы приняла решение вернуться к прежнему режиму работы.

ИА «Башинформ»
Теги: профсоюзы
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