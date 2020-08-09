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В Уфе на реке Белой обнаружено большое пятно нефтепродуктов

ОБЩЕСТВО

В Уфе на берегу реки Белой в районе Северного автовокзала обнаружено большое пятно нефтепродуктов, сообщает Управление гражданской защиты столицы.

Информация о загрязнении береговой линии акватории веществом, похожим на нефтепродукт, была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. По прибытии сотрудников УГЗ информация подтвердилась. Протяженность пятна порядка 500 метров.

Спасатели установили на водоеме боновые заграждения. Уточняется, что угрозы для здоровья и жизни людей нет.

ИА «Башинформ»
Теги: экология
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