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В Башкирии в июне значительно выросла смертность

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в июне значительно выросла смертность Фото: ИА «Башинформ»

Смертность в Башкирии в июне значительно выросла по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата, умерло 4 148 жителей региона, в их числе зафиксировано 23 смерти малышей в возрасте до года. За аналогичный период 2019 года в республике было зарегистрировано 3 801 смертей. Прирост составил 347 (9,1%).

В июне основной причиной смерти коронавирус стал у трех жителей РБ. Вирус был идентифицирован у двоих. У одного умершего в июне COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но пока идет расследование. Инфекция не является основной причиной смерти, но повлияла на развитие иных болезней, ускоривших смерть — у двух жителей Башкирии, а была диагностирована, но никак не повлияла на летальный исход — у семи человек.

В целом с января по июнь в регионе умерло 25 249 человек. Это меньше на 274 смерти, чем в первом полугодии 2019 года (24 795). Статистика смертей от COVID-19 с начала года не приводится. Продолжается работа по актуализации и уточнению информации по каждому региону страны, сообщает Росстат.

Родилось за первый месяц лета в Башкортостане 3 658 малышей, что на 374 больше, чем в июне прошлого года (3284). По итогам полугодия с января по июнь родилось детей меньше по по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На свет появились 20 156 малышей, разница составила -549.

Естественная убыль населения в республике по итогам первого полугодия — 5 093 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: смертность
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