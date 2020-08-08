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8 августа Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пропала Лилия Кулыева: девушка нуждается в медицинской помощи

ОБЩЕСТВО

В Башкирии объявлена в розыск Лилия Кулыева 1996 года рождения.

Она ушла из дома 2 августа в одной пижаме и сланцах, и пропала.

Проживает в селе Киргиз-Мияки Миякинского района, но поисковики ищут ее по всей республике.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза карие.

Была одета: красная пижама, зеленые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 112 или на горячую линию добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан» 8-800-700-54-52.

ИА «Башинформ»
Теги: поиск людей
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