В Башкирии пропала Лилия Кулыева: девушка нуждается в медицинской помощи

В Башкирии объявлена в розыск Лилия Кулыева 1996 года рождения.

Она ушла из дома 2 августа в одной пижаме и сланцах, и пропала.

Проживает в селе Киргиз-Мияки Миякинского района, но поисковики ищут ее по всей республике.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза карие.

Была одета: красная пижама, зеленые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 112 или на горячую линию добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан» 8-800-700-54-52.