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8 августа Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На востоке Башкирии ожидаются очень сильные ливни

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 9 августа в отдельных районах пройдут грозы и град, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает МЧС Башкирии со ссылкой на прогноз регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На востоке Башкортостана ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

По возможности оставаться в помещении и отказаться от походов в лес, воздержаться от использования открытого огня, разведения костров.

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закрыть окна.

Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах.

ИА «Башинформ»
Теги: штормовое предупреждение
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