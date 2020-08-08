Фото: nashural.ru Власти Башкирии объяснили, почему в районах не любят «дикий» туризм Фото: nashural.ru

В последнее время во многих районах Башкирии наблюдается резкий рост числа туристов. Однако неорганизованное посещение природных объектов часто ведет к их захламлению и нарушению хрупкой экосистемы. Особенно это касается пещер и водоемов. Местные власти от такого туризма в основном получают одни проблемы, поскольку не имеют возможности и средств ликвидировать последствия «дикого» отдыха.

«Проблема нашей туротрасли — в огромном числе неорганизованных туристов, не приносящих местным жителям никакой пользы, а только создающих проблемы, — заявил председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков. – Взять, к примеру, расположенное недалеко от Уфы Голубое озеро — Зянгяр куль, имеющее статус особо охраняемого природного объекта. Если вспомнить, как оно выглядело лет пятнадцать назад, то сейчас положение можно назвать удручающим. Функции по охране Голубого озера возложены на главу местного сельского поселения. Но для этого у него нет ни денег, ни возможностей. Люди пишут жалобы, приезжает прокуратура и штрафует администрацию, которая по документам отвечает за территорию. Но ситуация не меняется. В популярных у туристов районах жители также часто жалуются на вытоптанные сенокосы. Такая проблема есть в Белорецком, Учалинском, Абзелиловском, Бурзянском и ряде других районов республики».

По словам Салавата Нафикова, для наведения порядка у востребованных туристами уголков природы должен появиться эффективный хозяин, что возможно, прежде всего, путем создания природных парков с регламентированным посещением. Строительство гостиниц, турбаз и сопутствующей инфраструктуры создает рабочие места и генерирует доходы в местный бюджет.

«Лет десять-пятнадцать назад через это проходил курорт Яктыкуль — озеро Банное, — говорит Салават Нафиков. — Сначала местные были против приезжих, но когда начали появляться хорошо оплачиваемые рабочие места в туристическом сервисе, настроение быстро изменилось. Такой подход нужен и в других районах республики».