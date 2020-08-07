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Улицы Уфы затопило после ливня

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

Как и обещали синоптики, в Башкирии на смену жаре идет похолодание с дождями.

Сегодня, 7 августа вечером на Уфу обрушился ливень. Гром и молнии прошлись над столицей. Уфимцы в соцсетях делятся фотографиями разгула стихии.

Из-за ухудшения видимости на дорогах образовались пробки, в частности по проспекту Салавата Юлаева.

По информации горожан, масштабно затопило улицу Первомайская в Черниковке. После прошедшего ливня пешеходам здесь пришлось передвигаться по колено в воде.

Непогода разбушевалась сегодня в разных районах республики. Так, в Салаватском районе в деревне Аркаулово вместе с дождем выпал крупный град.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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