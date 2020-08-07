Улицы Уфы затопило после ливня

Фото: ИА «Башинформ»







Фото: ИА «Башинформ»

Как и обещали синоптики, в Башкирии на смену жаре идет похолодание с дождями.

Сегодня, 7 августа вечером на Уфу обрушился ливень. Гром и молнии прошлись над столицей. Уфимцы в соцсетях делятся фотографиями разгула стихии.

Из-за ухудшения видимости на дорогах образовались пробки, в частности по проспекту Салавата Юлаева.

По информации горожан, масштабно затопило улицу Первомайская в Черниковке. После прошедшего ливня пешеходам здесь пришлось передвигаться по колено в воде.

Непогода разбушевалась сегодня в разных районах республики. Так, в Салаватском районе в деревне Аркаулово вместе с дождем выпал крупный град.