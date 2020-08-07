Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прокуратура обязала власти обеспечить водой жителей села Зубово Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прокуратура обязала администрацию Уфимского района обеспечить водой жителей микрорайона «Зубово лайф 2».

В 2014 году водопроводные сети микрорайона к центральному водоснабжению должна была подключить компания «Сервис-С». Фирма заключила с застройщиками многоквартирных домов договор на выполнение работ, но проектные и монтажные работы по обустройству артезианской скважины не были выполнены в полном объеме. Несмотря на это в 2017 году администрация района выдала разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию.

После проверки прокурор района обязал муниципалитет, собственника сетей водоснабжения и застройщиков обеспечить население питьевой водой бесперебойно и выполнить технические условия.

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщало ранее агентство, в июне жители Зубово Life 2, Зубово Garden, а также села Чесноковка жаловались на перебои с холодной и горячей водой.