Сильный ветер, дожди и грозы: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

Добавим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха 21-26.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 8 августа днем в отдельных районах республики ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с.

ИА «Башинформ»

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